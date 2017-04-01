Красноярцы жалуются на гоняющих по ночам стритрейсеров

Гонщики открыли сезон несколько дней назад. Заезды начинаются примерно в 23:00 и продолжаются 2−3 часа. Излюбленным местом стритрейсеров являются 4 мост, набережная Енисея, площадь Революции и территория около БКЗ. Именно в этих районах сейчас усиленно дежурят полицейские.

Сейчас за агрессивную езду нет ответственности, однако любителей погонять ждут другие штрафы — за не пристегнутые ремни безопасности, большую скорость и слишком темную тонировку. При этом в Госдуме рассматривается закон, согласно которому стритрейсерам грозит до 5 лет лишения свободы.

Профессиональные автогонщики занимаются на трассе «Красное кольцо». По их словам, покататься на специальной дороге обходится дешевле, чем штрафы. Стритрейсеров здесь не любят и называют хулиганами.