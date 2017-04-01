Красноярцы жалуются на гоняющих по ночам стритрейсеров
Рев моторов не дает людям уснуть.
Рев моторов не дает людям уснуть.
Жители Красноярска пожаловались на стритрейсеров, открывших ночной гоночный сезон. Рев моторов не дает людям спокойно уснуть.
Гонщики открыли сезон несколько дней назад. Заезды начинаются примерно в 23:00 и продолжаются 2−3 часа. Излюбленным местом стритрейсеров являются 4 мост, набережная Енисея, площадь Революции и территория около БКЗ. Именно в этих районах сейчас усиленно дежурят полицейские.
Сейчас за агрессивную езду нет ответственности, однако любителей погонять ждут другие штрафы — за не пристегнутые ремни безопасности, большую скорость и слишком темную тонировку. При этом в Госдуме рассматривается закон, согласно которому стритрейсерам грозит до 5 лет лишения свободы.
Профессиональные автогонщики занимаются на трассе «Красное кольцо». По их словам, покататься на специальной дороге обходится дешевле, чем штрафы. Стритрейсеров здесь не любят и называют хулиганами.