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12:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Студенты ТОГУ разработают типовые макеты благоустройства дворов в Хабаровске

Наработками юных архитекторов смогут пользоваться жители города.

Хабаровск, 1 апреля, AmurMedia.

Cтуденты ТОГУ подключились r федеральному проекту «Городская среда» в Хабаровском крае. Начинающие архитекторы разработают типовые макеты благоустройства дворов, которые затем можно будет использовать жителям, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве ЖКХ края, в работах примут участие 40 студентов. Они уже отобрали для себя понравившиеся дворы. В основном это территории со сложным рельефом, где потребуется проявить творческий подход и современные решения, чтобы создать уникальный дизайн. Для выполнения проектирования, студентам обеспечат полное взаимодействие с муниципалитетами, ТСЖ, управляющими компаниями, а также предоставят возможность использовать техническую документацию о домах, топографические карты и другие важные сведения.

«В мае все готовые макеты мы поместим в одной информационной базе, которую выложим на сайте нашего ведомства, — отметила замминистра ЖКХ края Полина Шутова. — Любой житель края, пожелавший принять участие в проекте “Городская среда”, сможет зайти в нее и скачать необходимый чертеж. Учитывая тот факт, что в городах много типовых дворов, степень совместимости проектных решений будет очень высокая. Поэтому, используя нашу базу, граждане смогут разработать свои схемы благоустройства, чтобы в дальнейшем отдать их в муниципалитеты. По ним во дворах выполнят необходимые работы».

Напомним, что федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал по всей Российской Федерации. Он станет новым шагом в решении вопросов благоустройства. Уже в этом году благодаря финансовой поддержке федеральных властей в Хабаровском крае получится отремонтировать десятки дворов.

Поучаствовать в проекте приглашаются все без исключения граждане, желающие изменить облик своих придомовых территорий. Подробнее ознакомиться с порядком реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» можно на сайте краевого минЖКХ: gkh27.ru/main/cityspace/index.php.

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