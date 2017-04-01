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10:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чайковском в пункте приёма стеклотары произошла поножовщина

Раненый — в больнице, нападавший — в ИВС.

Поножовщина произошла в пункте приёма стеклотары в городе Чайковский. Сообщение о ножевом ранении 36-летнего местного жителя поступило в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что травму причинил ранее судимый мужчина, 1983 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Причиной конфликта стали неприязненные отношения. Пострадавшего отправили в больницу, а нападавшего — в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

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