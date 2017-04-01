В Чайковском в пункте приёма стеклотары произошла поножовщина
Раненый — в больнице, нападавший — в ИВС.
Раненый — в больнице, нападавший — в ИВС.
Поножовщина произошла в пункте приёма стеклотары в городе Чайковский. Сообщение о ножевом ранении 36-летнего местного жителя поступило в полицию.
«В ходе
Причиной конфликта стали неприязненные отношения. Пострадавшего отправили в больницу, а нападавшего — в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.