Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
10Последствия циклона «Дебби»
13Теракт в центре Лондона
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске появятся диагональные пешеходные переходы

Для маломобильных граждан на 59 км городских дорог понизят бортовой камень, а на 3,5 тыс. кв. м. уложат тактильную плитку.

В Красноярске обсудили вопросы доступности городской среды для маломобильных граждан, на тех объектах, которые предстоит отремонтировать.

В частности, при ремонте 59 км тротуаров, примерно на 200 участках, планируют понижать бортовой камень до 0 мм, вместо нормативных 20 мм, а также обустроить тактильную плитку на 3,5 тыс. кв.м, кроме того, оснастить светофоры звуковыми сигналами. Всё это, в частности, предполагается организовать при капремонте проспекта Мира, плюс, создать парковочные зоны для людей с инвалидностью с устройством специальных пандусов.

Дополнительно продумывают вопрос о создании диагональных пешеходных переходов, когда все автомобили на перекрестке стоят, а люди могут идти через дорогу по диагонали.

В совещании принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья, они уточняли нюансы по отдельным дорожным объектам, вносили свои предложения.

«Думаю, со временем ситуация доступности объектов для маломобильных граждан в городе Красноярске будет в корне отличаться от того состояния, которое есть на сегодня. В частности, большие задачи стоят перед нами в этом году», — отметил заместитель главы города Сергей Кочан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге за помощью умирающей бабушке
Песков объяснил низкий рейтинг одобрения Путина американцами
СМИ: состояние семьи дочери Трампа составляет $740 миллионов
Порошенко заявил, что ждет «плана Маршалла» для Украины
С 1 апреля в России увеличились страховые и социальные пенсии
Президент Венесуэлы объявил о созыве Совета безопасности страны
В Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки
В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь