В Красноярске появятся диагональные пешеходные переходы

В Красноярске обсудили вопросы доступности городской среды для маломобильных граждан, на тех объектах, которые предстоит отремонтировать.

В частности, при ремонте 59 км тротуаров, примерно на 200 участках, планируют понижать бортовой камень до 0 мм, вместо нормативных 20 мм, а также обустроить тактильную плитку на 3,5 тыс. кв.м, кроме того, оснастить светофоры звуковыми сигналами. Всё это, в частности, предполагается организовать при капремонте проспекта Мира, плюс, создать парковочные зоны для людей с инвалидностью с устройством специальных пандусов.

Дополнительно продумывают вопрос о создании диагональных пешеходных переходов, когда все автомобили на перекрестке стоят, а люди могут идти через дорогу по диагонали.

В совещании принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья, они уточняли нюансы по отдельным дорожным объектам, вносили свои предложения.

«Думаю, со временем ситуация доступности объектов для маломобильных граждан в городе Красноярске будет в корне отличаться от того состояния, которое есть на сегодня. В частности, большие задачи стоят перед нами в этом году», — отметил заместитель главы города Сергей Кочан.