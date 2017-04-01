Предстоит сдача ЕГЭ в досрочный период по иностранным языкам

На сдачу ЕГЭ по английскому языку подали заявление 39 человек, по немецкому — 3 человека.

Данный раздел в ЕГЭ по иностранному языку — с 2015 года. Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на получение максимальной оценки за экзамен, прокомментировали в Калининграде сегодня, 31 марта 2017 года, ИА МедиаКалибр в министерстве образования Калининградской области.

100 баллов можно получить, если выпускник сдает и письменную, и устную части. Максимальные баллы за письменную часть — 80, устную — 20.

Минимальное количество баллов — 22.

Если выпускник решит сдавать устную и письменную часть, то ЕГЭ по иностранному языку будет проходить для него в два дня: день для сдачи письменной части и отдельный день для устной части экзамена.

Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам будет проводиться в школе № 31 в Калининграде 5 апреля.