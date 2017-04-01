Самарские полицейские просят воздержаться от участия в несогласованных акциях

«ГУ МВД России по Самарской области предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Вместе с тем, самарская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно», — сообщает полицейский главк.

Правоохранители напоминают, что ответственность за безопасность граждан в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены.