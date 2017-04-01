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09:23 (мск), источник: Интерфакс

Москва отключила осенне-зимнюю иллюминацию

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — В последний день марта завершился период работы осенне-зимней иллюминации, которая работала в столице с 1 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в субботу.

Источник: AP 2017
Световыми гирляндами четыре года назад украсили 8,5 тыс. деревьев на бульварах, площадях и улицах города. Надежные и энергоэффективные светодиодные ленты были призваны дать больше света москвичам в период, когда световой день очень короткий
Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
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По его словам, гирлянды настолько гибкие, что никак не мешают росту деревьев и могут не демонтироваться на летний период.

«Общая длина световых лент превышает 1000 километров», — уточнил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках подготовки к празднованию Нового года и Рождества была разработана и реализована новая концепция декоративного праздничного оформления территорий Москвы, включающего более 450 световых элементов.

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