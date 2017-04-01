Москва отключила осенне-зимнюю иллюминацию

Световыми гирляндами четыре года назад украсили 8,5 тыс. деревьев на бульварах, площадях и улицах города. Надежные и энергоэффективные светодиодные ленты были призваны дать больше света москвичам в период, когда световой день очень короткий

По его словам, гирлянды настолько гибкие, что никак не мешают росту деревьев и могут не демонтироваться на летний период.

«Общая длина световых лент превышает 1000 километров», — уточнил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках подготовки к празднованию Нового года и Рождества была разработана и реализована новая концепция декоративного праздничного оформления территорий Москвы, включающего более 450 световых элементов.