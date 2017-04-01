Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Мощный взрыв в Нью-Йорке: идет эвакуация - СМИ
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Все двигатели для российских ракет оказались бракованными – СМИ
СМИ о храбрящемся Путине и усталом Медведеве
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
14События недели в фотографиях
10Последствия циклона «Дебби»
10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Динар Гильмутдинов: В Уфе за ночь поймали 140 пьяных водителей

Главный госавтоинспектор республики рассказал об итогах пятничного рейда.

Итоги ставшего уже традиционным пятничного рейда подвел главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. Неутешительную статистику он опубликовал в своем блоге.

— 140 водителей находились за рулем в состоянии опьянения, выявлено около трех тысяч девятисот нарушений, — возмутился правохранитель. — Пристальное внимание уделили перевозкам детей: 102 родителям до безопасности и сохранения жизни своих детей совсем нет дела.

Впрочем, как отметил начальник Госавтоинспекции, большинство участников дорожного движения понимают, что рейды проводят в целях выявления нарушающих дисциплину водителей и поддерживают правохранителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Сергей Лазарев стал плейбоем из 80-х
Как защитить свой компьютер от вымогателей и собственной глупости
Сергей Лазарев стал плейбоем из 80-х
Песков объяснил низкий рейтинг одобрения Путина американцами
СМИ: состояние семьи дочери Трампа составляет $740 миллионов
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
С 1 апреля в России увеличились страховые и социальные пенсии
Трамп покинул церемонию объявления указов, забыв их подписать
В Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки
В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь