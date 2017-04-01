Динар Гильмутдинов: В Уфе за ночь поймали 140 пьяных водителей

Итоги ставшего уже традиционным пятничного рейда подвел главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. Неутешительную статистику он опубликовал в своем блоге.

— 140 водителей находились за рулем в состоянии опьянения, выявлено около трех тысяч девятисот нарушений, — возмутился правохранитель. — Пристальное внимание уделили перевозкам детей: 102 родителям до безопасности и сохранения жизни своих детей совсем нет дела.

Впрочем, как отметил начальник Госавтоинспекции, большинство участников дорожного движения понимают, что рейды проводят в целях выявления нарушающих дисциплину водителей и поддерживают правохранителей.