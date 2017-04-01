Динар Гильмутдинов: В Уфе за ночь поймали 140 пьяных водителей
Главный госавтоинспектор республики рассказал об итогах пятничного рейда.
Главный госавтоинспектор республики рассказал об итогах пятничного рейда.
Итоги ставшего уже традиционным пятничного рейда подвел главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. Неутешительную статистику он опубликовал в своем блоге.
— 140 водителей находились за рулем в состоянии опьянения, выявлено около трех тысяч девятисот нарушений, — возмутился правохранитель. — Пристальное внимание уделили перевозкам детей: 102 родителям до безопасности и сохранения жизни своих детей совсем нет дела.
Впрочем, как отметил начальник Госавтоинспекции, большинство участников дорожного движения понимают, что рейды проводят в целях выявления нарушающих дисциплину водителей и поддерживают правохранителей.