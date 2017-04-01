В Волгоградской области открывается навигация

Но не на всех водных объектах суда смогут осуществлять движение с сегодняшнего дня.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22.12.2016 №ВО-311-р «О перечне судовых ходов с установленными габаритами судовых ходов, категориями средств навигационного оборудования и сроками их работы, а также сроками работы судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2017 года» определены следующие сроки открытия навигации на судоходных водоемах Волгоградской области в 2017 году:

— ВДСК, Цимлянское водохранилище — 1 апреля;.

— р. Волга (ниже плотины) — 5 апреля;.

— Волгоградское водохранилище — 22 апреля.

С связи с началом нового навигационного сезона сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области напомнили судовладельцам о запрете выхода в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров. Также не рекомендуют спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе документов на маломерное судно и удостоверения на право управления им. К навигации допускаются маломерные суда, прошедшие техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области.

Чтобы зарегистрировать маломерное судно, следует в инспекторском участке (или отделении) заполнить необходимые бланки заявлений и предоставить подлинники и копии документов, удостоверяющих личность судовладельца или его доверенного лица, а также подтверждающих законность приобретения судна и двигателей (подвесных моторов) к нему, технические паспорта судна.

Навигационный сезон продлится до поздней осени — до наступления первых заморозков.