В Волгоградской области открывается навигация
Сезон начинается с 1 апреля.
Сезон начинается с 1 апреля.
Но не на всех водных объектах суда смогут осуществлять движение с сегодняшнего дня.
В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от
— ВДСК, Цимлянское водохранилище — 1 апреля;.
— р. Волга (ниже плотины) — 5 апреля;.
— Волгоградское водохранилище — 22 апреля.
С связи с началом нового навигационного сезона сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области напомнили судовладельцам о запрете выхода в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров. Также не рекомендуют спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе документов на маломерное судно и удостоверения на право управления им. К навигации допускаются маломерные суда, прошедшие техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области.
Чтобы зарегистрировать маломерное судно, следует в инспекторском участке (или отделении) заполнить необходимые бланки заявлений и предоставить подлинники и копии документов, удостоверяющих личность судовладельца или его доверенного лица, а также подтверждающих законность приобретения судна и двигателей (подвесных моторов) к нему, технические паспорта судна.
Навигационный сезон продлится до поздней осени — до наступления первых заморозков.