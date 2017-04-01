Власти Севастополя обещают, что школа в Казачьей бухте 1 сентября примет учеников

В Правительстве Севастополя обещают сроки соблюсти. Данное образовательное учреждение рассчитано на 600 мест.

На строительство выделено около 290 млн рублей, из которых 80 млн рублей будет направлено на техническое оснащение всем необходимым оборудованием и мебелью, — сообщает пресс-служба Правительства города.

31 марта на стройплощадке объекта побывал врио губернатора Дмитрий Овсянников. С подрядчиком и руководителями профильных департаментов обсуждались возможные варианты комплексного освоения прилегающей к школе территории.

На свободной площади земельного участка есть возможности возведения дополнительного социального объекта: например, школы искусств, либо бассейна, оборудованного чашей для маленьких детей, посещающих близлежащий детский сад.