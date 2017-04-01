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11:30 (мск), источник: Вести Сочи

Суд обязал мэрию Сочи предоставить жилье ребенку-сироте

Прокурор Центрального района Сочи обратился в суд, чтобы защитить жилищное право ребенка-сироты, которому в нарушение Федерального закона № 159-ФЗ (ст. 8) и Жилищного кодекса РФ (ст. 109.1) не было предоставлено благоустроенное жилое помещение.

Иск был подан к администрации Сочи и Министерству труда и социального развития Краснодарского края. Центральный районный суд города-курорта согласился с мнением прокурора. Представитель муниципалитета обжаловал это решение, однако судебная коллегия по гражданским делам краевого суда данную апелляцию не удовлетворила. Судебные постановления вступили в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отметим, что Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон № 159-ФЗ гарантируют сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору специализированного найма.

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