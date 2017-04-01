Суд обязал мэрию Сочи предоставить жилье ребенку-сироте
Прокурор Центрального района Сочи обратился в суд, чтобы защитить жилищное право
Прокурор Центрального района Сочи обратился в суд, чтобы защитить жилищное право
Иск был подан к администрации Сочи и Министерству труда и социального развития Краснодарского края. Центральный районный суд
Отметим, что Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон № 159-ФЗ гарантируют сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору специализированного найма.