Суд обязал мэрию Сочи предоставить жилье ребенку-сироте

Иск был подан к администрации Сочи и Министерству труда и социального развития Краснодарского края. Центральный районный суд города-курорта согласился с мнением прокурора. Представитель муниципалитета обжаловал это решение, однако судебная коллегия по гражданским делам краевого суда данную апелляцию не удовлетворила. Судебные постановления вступили в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отметим, что Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон № 159-ФЗ гарантируют сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору специализированного найма.