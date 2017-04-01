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10:07 (мск), источник: БЕЛТА

Неделя леса стартует в Беларуси

В акции может принять участие любой желающий. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество.

Источник: БЕЛТА

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует традиционная добровольная акция «Неделя леса», сообщает БЕЛТА.

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Акция пройдет с 1 по 8 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства. В этом году она состоится уже в десятый раз и будет посвящена восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями, прошедшими по территории Беларуси летом прошлого года. Старт акции будет дан сегодня в Смолевичском районе.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Прибыв на место в оговоренное время, участники акции получат посадочный материал, орудия труда и четкие инструкции от работников лесхоза, что и как нужно делать.

На сайте Минлесхоза указаны объекты, предлагаемые для работы, и номера телефонов областных лесохозяйственных объединений, в которые можно обратиться за информацией.

В прошлом году Неделя леса стала самой массовой за все годы. За восемь дней в ней приняли участие почти 81 тыс. человек.

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