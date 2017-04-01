Продовольственная ярмарка пройдет в центре Владивостока 2 апреля

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, выставка «Дальагро. Продовольствие» стартовала 29 марта. В конгрессно-выставочном комплексе Терминал Экспо свою продукцию представили более 70 участников из пяти стран мира. Большинство участников — приморские предприятия.

«Те жители и гости края, которые не успели побывать на главной площадке мероприятия, могут прийти на привокзальную площадь Владивостока в воскресенье, 2 апреля. Здесь свою продукцию — рыбу, мясо, молоко, овощи и другие продовольственные товары — представят участники международной выставки — лучшие предприятия Приморья», — сообщили специалисты.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00.