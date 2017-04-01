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12:08 (мск), источник: Вести Приморье

Продовольственная ярмарка пройдет в центре Владивостока 2 апреля

Заключительное мероприятие международной выставки «Дальагро. Продовольствие» пройдет в центре Владивостока. Жители и гости Приморского края могут приобрести продукты питания от местных производителей на привокзальной площади в воскресенье, 2 апреля. Ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, выставка «Дальагро. Продовольствие» стартовала 29 марта. В конгрессно-выставочном комплексе Терминал Экспо свою продукцию представили более 70 участников из пяти стран мира. Большинство участников — приморские предприятия.

«Те жители и гости края, которые не успели побывать на главной площадке мероприятия, могут прийти на привокзальную площадь Владивостока в воскресенье, 2 апреля. Здесь свою продукцию — рыбу, мясо, молоко, овощи и другие продовольственные товары — представят участники международной выставки — лучшие предприятия Приморья», — сообщили специалисты.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00.

Напомним, на 18-й международной аграрно-продовольственной выставке «Дальагро. Продовольствие» представили сельскохозяйственную и продовольственную продукцию из регионов России, Китая, Республики Корея, Новой Зеландии и Шри-Ланки.

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