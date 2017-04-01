МВД: В Воронежской области не хватает участковых

В Воронежской области не хватает участковых, сообщил начальник регионального ГУ МВД России Александр Сысоев.

По нормативам для городской местности нормой считается численность в 1500 участковых, но у в Воронежской области есть дефицит примерно в 500 человек.

«Занимаемся этим предметно, перераспределяем численность, — рассказал Александр Сысоев. — В целом ситуацию можно назвать удовлетворительной. Но вопрос обеспечения кадровым составом, является приоритетным. У нас на сегодняшний день около 500 единиц не комплект. И это на всём сказывается, в том числе на нагрузке на сотрудников».

Но, несмотря на кадровую проблему за 2016 год уровень преступности в Воронежской области снизился на 12,5%, что является рекордом для региона. С 2012 года в регионе ещё не было зафиксировано такого серьёзного снижения. При этом в ЦФО уровень преступности снизился только на 9,2%.