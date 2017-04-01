Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Сенатор предложил начать расследование о доходах Медведева
Пять звезд, которые были изгоями в школе
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Мощный взрыв в Нью-Йорке: идет эвакуация - СМИ
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Все двигатели для российских ракет оказались бракованными – СМИ
СМИ о храбрящемся Путине и усталом Медведеве
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
14События недели в фотографиях
10Последствия циклона «Дебби»
10:46 (мск), источник: Publika.md

1 апреля в республике ожидается переменная облачность

Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут плюс 17, в Бельцах на градус больше. В Оргееве плюс 19, в Кишиневе, Тирасполе и Леове воздух прогреется до 20 градусов. В Комрате +21, и до 22 — в Кагуле.

В ближайшее время потеплеет. В столице днем до плюс 22-ух, ночью — восемь градусов тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+8°
слабый дождь
753 мм рт. ст.
нормальное
93 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
Песков объяснил низкий рейтинг одобрения Путина американцами
СМИ: состояние семьи дочери Трампа составляет $740 миллионов
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
С 1 апреля в России увеличились страховые и социальные пенсии
Трамп покинул церемонию объявления указов, забыв их подписать
В Нигерии боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки
В Абхазии построят военный городок для российских военнослужащих
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь