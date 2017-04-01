1 апреля в республике ожидается переменная облачность

В Бричанах и Сороках термометры покажут плюс 17, в Бельцах на градус больше. В Оргееве плюс 19, в Кишиневе, Тирасполе и Леове воздух прогреется до 20 градусов. В Комрате +21, и до 22 — в Кагуле.

В ближайшее время потеплеет. В столице днем до плюс 22-ух, ночью — восемь градусов тепла.