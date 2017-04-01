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12:19 (мск), источник: Обозреватель

День умника: 1 апреля в Украине стартует первое пробное ВНО

Ученики могут проверить знания по украинскому языку и литературе.

Первое в 2017 году независимое внешнее тестирование (по украинскому языку и литературе) пройдет 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

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Пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другому документу, удостоверяющему личность), приглашению. Адрес пункта тестирования указан в приглашении-регистрационной карточке, размещенной в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра.

Пробное ВНО по другим предметам состоится 8 апреля. В этом году для участников пробного ВНО будет действовать специальный онлайновый сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 1 апреля на сайте УЦОКО и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров.

Для того чтобы получить результат по определенному учебному предмету, необходимо выполнить следующие шаги:

— под персональным номером и паролем войти в сервис определения результатов;.

— нажать кнопку «Заполнить бланк А» в личном кабинете;.

— заполнить бланк А, перенеся в электронную форму ответы, предоставленные в бланке ответов во время прохождения пробного ВНО;.

— ознакомиться со Схемой начисления баллов за выполнение сертификационной работы, размещенной в информационном бюллетене, который участники пробного ВНО получат в пункте проведения пробного ВНО;.

— самостоятельно определить ориентировочное количество баллов за выполнение задания открытой формы с развернутым ответом;.

— отметить установленный балл по результатам собственного оценивания, нажав кнопку «Заполнить бланк Б».

Участники пробного ВНО смогут вносить ответы в сервис в течение четырех дней со дня прохождения определенного тестирования.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карту участника по украинскому языку и литературе можно будет 8 апреля, по другим учебным предметам — 14 апреля. Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить только те лица, которые внесут свои ответы в сервис определения результатов.

Как сообщал «Обозреватель», Минобразования решило ввести ВНО в начальной и средней школе для мониторинга качества образования.

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