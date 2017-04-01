Швейцарские больницы поручили доставку крови на анализ дронам

Иногда пробы биологического материала (например, кровь) нужно оперативно доставить в лабораторию для проведения анализов. Как правило, собранные образцы везут на автомобиле, однако в условиях города дорожная ситуация не всегда предсказуема, поэтому поиск других способов транспортировки проб актуален.

Две больницы в Лугано при поддержке Швейцарской почты начали пользоваться транспортными квадрокоптерами Matternet для оперативной доставки проб крови и других подобных грузов. Испытания транспортной системы начались с середины марта и на данный момент почтовые беспилотники совершили уже 70 тестовых полетов. Сотрудники больницы загружают в беспилотник контейнер с биоматериалом и активируют доставку через мобильное приложение, после чего квадрокоптер самостоятельно следует по маршруту.

Швейцарская почта начала тестировать доставку легких грузов с помощью малых беспилотников еще в 2015 году. Для доставки используются квадрокоптеры Matternet ONE, которые спроектированы специально для транспортировки небольших грузов. Matternet ONE может перевозить грузы массой до одного килограмма на расстояние до 20 километров, максимальная скорость дрона составляет 36 километров в час. Беспилотник способен самостоятельно огибать здания или зоны, закрытые для полетов, а на случай отказа электроники или моторов дрон оснащен парашютом.

Это не первое применение дронов в медицине. Например, в 2016 году на Мадагаскаре компания Vayu начала использовать беспилотники для транспортировки образцов крови и кала, а в Руанде компания Zipline начала использовать беспилотники для перевозки медикаментов и крови для переливания. Кроме того, EHang планирует построить тысячу модифицированных пассажирских мультикоптеров для автономной перевозки трансплантатов.

Николай Воронцов