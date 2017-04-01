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12:34 (мск), источник: ТАСС

Житель Калининграда отправился в одиночный велопробег в 15 тыс. км с запада на восток РФ

Алексей Самбуров рассчитывает добраться до Владивостока через 6−7 месяцев.

КАЛИНИНГРАД, 1 апреля. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Житель Калининграда 33-летний Алексей Самбуров отправился в одиночный велопробег из Калининграда во Владивосток протяженностью около 15 тыс. километров. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места старта рейда.

«Я посвящаю свой велопробег деятельности благотворительного фонда “Подари жизнь”, направленной на поддержку детей, больных онкологическими заболеваниями», — сказал Самбуров ТАСС перед началом путешествия. «Я не спортсмен, а, скорее, турист, это мой первый велопробег такой протяженности, надеюсь, все пройдет успешно», — добавил он.

Старт пробегу был дан на площадке у православного храма святого Александра Невского в Калининграде в 08:00 по местному времени. Добраться до Владивостока Алексей надеется через 6−7 месяцев. Маршрут пробега пролегает через Куршскую косу в Литву, затем по территории Латвии, России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и вновь России. Во Владивостоке велосипедист передаст специальный вымпел Калининградского государственного технического университета (КГТУ) дальневосточному вузу-побратиму Дальрыбвтуз.

Все снаряжение уместилось на велосипеде Самбурова. Это спальник, палатка и самые необходимые вещи. «Наверняка в пути в основном придется ночевать под открытым небом, и я к этому готов, а продукты всегда можно будет купить в магазинах, погрузить в рюкзак и ехать дальше», — сказал путешественник. Он добавил, что никаких проблем с пересечением границ возникнуть не должно, в том числе в странах Евросоюза — у него есть шенгенская виза.

Самбуров рассказал, что занимается активным туризмом с 2000 года. Первый поход проходил в горном массиве Хибины в Мурманской области, затем походы в горах Крыма, Кавказа, Камчатки, Алтая, во Франции, Швейцарии. В 2014 году путешественник проехал на велосипеде от Мадрида в Лиссабона, преодолев около 1 тыс. км.

Подготовка к новому путешествию заняла несколько месяцев. До границы с Литвой Алексея сегодня провожают его друзья и единомышленники, весь остальной маршрут он будет преодолевать самостоятельно без какой-либо поддержки и сопровождения. «Я еду один, никакого сопровождения и финансирования нет», — сказал собеседник, добавив, что по мере необходимости будет выходить на связь со своими родными, друзьями и единомышленниками по телефону и рассказывать о своем путешествии в блоге в социальных сетях.

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