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12:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Еще две ледовые переправы закрыты на Среднем Урале

В пятницу, 31 марта, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам закрыли движение по двум ледовым переправам в Таборинском районе Среднего Урала.

Источник: Nakanune.ru

Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Таким образом, с начала весны в Свердловской области закрыты четыре из 17 действующих в зимний период ледовых переправ: это связано с потеплением и уменьшением толщины льда на водоемах. Закрыты три ледовые переправы на реке Тавда и одна — на реке Тура. Продолжают действовать 13 ледовых переправ на реках Пелым, Тавда, Сосьва в Серовском, Гаринском и Таборинском районах.

«Ежедневно осуществляется мониторинг толщины льда. На сегодняшний день средняя толщина льда на водоемах Свердловской области составляет 30 см. Кроме того, в связи с потеплением лед становится рыхлым, меняется его структура, что представляет собой опасность при выходе на него. В связи с этим Главное управление МЧС России по Свердловской области обращается к любителям подледного лова о необходимости быть бдительными и не пренебрегать аншлагами “Выход на лед запрещен!”. Наибольшую опасность представляют Среднеуральское, Белоярское и Рефтинское водохранилища, где происходит сброс теплых вод», — добавили в ведомстве.

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