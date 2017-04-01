Еще две ледовые переправы закрыты на Среднем Урале

Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Таким образом, с начала весны в Свердловской области закрыты четыре из 17 действующих в зимний период ледовых переправ: это связано с потеплением и уменьшением толщины льда на водоемах. Закрыты три ледовые переправы на реке Тавда и одна — на реке Тура. Продолжают действовать 13 ледовых переправ на реках Пелым, Тавда, Сосьва в Серовском, Гаринском и Таборинском районах.

«Ежедневно осуществляется мониторинг толщины льда. На сегодняшний день средняя толщина льда на водоемах Свердловской области составляет 30 см. Кроме того, в связи с потеплением лед становится рыхлым, меняется его структура, что представляет собой опасность при выходе на него. В связи с этим Главное управление МЧС России по Свердловской области обращается к любителям подледного лова о необходимости быть бдительными и не пренебрегать аншлагами “Выход на лед запрещен!”. Наибольшую опасность представляют Среднеуральское, Белоярское и Рефтинское водохранилища, где происходит сброс теплых вод», — добавили в ведомстве.