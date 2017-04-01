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11:52 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

На Дальнем Востоке сокращается популяция краснокнижных орланов

На Камчатке, в Хабаровском крае и на Сахалине сокращается количество белоплечих орланов, сообщила ТАСС орнитолог Наталия Печенева.


Основной причиной сокращения популяции является истощение кормовой базы, но погодные условия и хищники, а также пожары, рубка леса, загрязнение мест обитания и браконьерство также влияют на численность орланов.

Планируется, что в 2018 году в Хабаровском крае и на Сахалине проведут масштабный исследования популяции белоплечего орлана. Кроме того, на Сахалине начали строить искусственные гнезда для птиц.

Белоплечий орлан — эндемик Дальнего Востока. Вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу РФ, Международную Красную книгу Азии, Красные книги Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Магаданской областей, а также Приморья. На Сахалине обитают более тысячи особей. Общая численность орланов на Дальнем Востоке составляет от шести до семи тысяч особей.

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