На Дальнем Востоке сокращается популяция краснокнижных орланов



Основной причиной сокращения популяции является истощение кормовой базы, но погодные условия и хищники, а также пожары, рубка леса, загрязнение мест обитания и браконьерство также влияют на численность орланов.

Планируется, что в 2018 году в Хабаровском крае и на Сахалине проведут масштабный исследования популяции белоплечего орлана. Кроме того, на Сахалине начали строить искусственные гнезда для птиц.

Белоплечий орлан — эндемик Дальнего Востока. Вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу РФ, Международную Красную книгу Азии, Красные книги Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Магаданской областей, а также Приморья. На Сахалине обитают более тысячи особей. Общая численность орланов на Дальнем Востоке составляет от шести до семи тысяч особей.