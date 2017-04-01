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13:04 (мск), источник: Informburo.kz

В аэропортах и вокзалах Казахстана вновь откроют молельные комнаты

Соответствующий нормативно-правовой акт в настоящее время проходит процедуру согласования.

Источник: Informburo.kz

Министерством по делам религий и гражданского общества РК пересмотрены требования к открытию молельных комнат (намазхана) и книжных магазинов для продажи религиозной литературы, сообщают в ведомстве.

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«С учётом запросов верующих граждан, при этом обеспечивая светские принципы государства, подготовлена новая редакция Инструкции по определению расположения помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий и специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы», — говорится в сообщении.

Принципиальным новшеством инструкции стала отмена ранее действовавшего запрета на расположение таких помещений вблизи государственных организаций и учреждений ближе чем на 300 метров.

Как отмечают в ведомстве, такое требование не соответствует особенностям современных населённых пунктов.

«Новая редакция инструкции снимает запрет на открытие помещений для проведения религиозных мероприятий в железнодорожных и автовокзалах, аэропортах и портах, то есть в тех местах, где люди вынужденно находятся длительное время. Ограничения в 300 метров оставлены лишь для учебных заведений, за исключением религиозных организаций образования», — пояснили в министерстве.

В то же время при открытии молельных комнат необходимо соблюдать определённые требования.

Так, помещения для проведения религиозных мероприятий должны быть обеспечены санитарным узлом для совершения омовения и в целом соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, согласно законодательству Республики Казахстан. Данные требования вводятся в целях обеспечения надлежащих условий при совершении богослужений.

«Собственник объекта в соответствии с действующим законодательством несёт ответственность за санитарную, пожарную и иную безопасность в помещении», — указывается в проекте инструкции.

Соответствующий нормативный акт проходит процедуру согласования, после чего молельные комнаты, в том числе намазхана, смогут работать в новых условиях.

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