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13:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

Дина Гарипова снялась с Хрюшей в передаче «Доброе утро, малыши!»

Певица отметила, что сбылась мечта ее детства.

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Заслуженная артистка РТ Дина Гарипова приняла участие в съемках программы «Доброе утро, малыши!»

Отметим, герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!», начиная с 1 сентября 2016 года, стали не только укладывать детей спать, но и будить их в программе «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель». В студию к Филе, Степашке, Каркуше и Муру приходят звезды спорта и кино, известные певцы, танцоры и важные персоны. Одной из гостей стала звездная уроженка Казани.

Своими впечатлениями она поделилась с подписчиками в Instagram: «Мечта детства исполнилась! Я познакомилась с Хрюшей!!! Наша встреча состоялась на передаче #сдобрымутроммалыши на канале @karuseltv, дату выхода которой я сообщу вам позже, поскольку сама этого еще не знаю) беседа получилась очень веселой! Спасибо за радушный прием Хрюше и Антону!» — сообщила Дина.

Напомним, ранее к Хрюше в гости заглядывали еще две наших соотечественницы — Екатерина Скулкина и Ляйсан Утяшева. О своих эмоциях участница шоу Comedy Woman и по совместительству стоматолог из Казани также рассказала в Instagram: «Доброе утро, малыши и старые дети! Чудесная идея — герои детей многих поколений ведут новую передачу! Хрюша @Hrusha_klass с ведущим @Zorkin великолепны!».

Ляйсан Утяшева отметила, что общение с Хрюшей дало ей возможность вновь окунуться в мир детства. «Я снова маленькая! Мечта маленькой Лясеньки сбылась. Мечтала потискать Хрюшу@hrusha_klass, обнять и расцеловать!» — подписала фрагмент видео в своем микроблоге гимнастка, сопроводив его хештегами #мнеснова4года #обратновдетство.

Стоит отметить, что и Сергей Шнуров, вспоминая свое детство, написал песню для заставки программы «С добрым утром, малыши!» Причем сделал это абсолютно бесплатно.

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