Дина Гарипова снялась с Хрюшей в передаче «Доброе утро, малыши!»

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Заслуженная артистка РТ Дина Гарипова приняла участие в съемках программы «Доброе утро, малыши!»



Отметим, герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!», начиная с 1 сентября 2016 года, стали не только укладывать детей спать, но и будить их в программе «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель». В студию к Филе, Степашке, Каркуше и Муру приходят звезды спорта и кино, известные певцы, танцоры и важные персоны. Одной из гостей стала звездная уроженка Казани.



Своими впечатлениями она поделилась с подписчиками в Instagram: «Мечта детства исполнилась! Я познакомилась с Хрюшей!!! Наша встреча состоялась на передаче #сдобрымутроммалыши на канале @karuseltv, дату выхода которой я сообщу вам позже, поскольку сама этого еще не знаю) беседа получилась очень веселой! Спасибо за радушный прием Хрюше и Антону!» — сообщила Дина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BST2c0sln00/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мечта детства исполнилась! Я познакомилась с Хрюшей!!!???????? Наша встреча состоялась на передаче #сдобрымутроммалыши на канале @karuseltv , дату выхода которой я сообщу вам позже, поскольку сама этого еще не знаю) беседа получилась очень веселой! Спасибо за радушный прием Хрюше и Антону! А весна пока не торопится порадовать нас по-настоящему весенней погодой, поэтому я сама решила создавать себе яркие впечатления. За помощь в этом благодарю мою дорогую @mordarrr за то, что всегда прислушивается к моим пожеланиям и дарит мне возможность меняться? ведь пришла пора перемен! И лично мне всегда помогала избавиться от лишних мыслей и переживаний новая прическа) поэтому Та-даааам! Решила постричься)✂️ стало и правда на много легче) И, конечно, как и любая девушка, решила обновить маникюр) спасибо @v_centre_vnimania за приглашение в салон и вашу замечательную работу )) получилось очень свежо и ярко! Девушки! Не забывайте себя радовать и не бойтесь перемен!) иногда это к лучшему) #динагарипова #каквдетстве #девочкивсегдадевочки #новаяприческа #вместесхрюшей #каналкарусель #антонзорькин</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Дина Гарипова (@dinagaripova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-31T17:02:42+00:00">Бер 31, 2017 о 10:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Напомним, ранее к Хрюше в гости заглядывали еще две наших соотечественницы — Екатерина Скулкина и Ляйсан Утяшева. О своих эмоциях участница шоу Comedy Woman и по совместительству стоматолог из Казани также рассказала в Instagram: «Доброе утро, малыши и старые дети! Чудесная идея — герои детей многих поколений ведут новую передачу! Хрюша @Hrusha_klass с ведущим @Zorkin великолепны!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMTVLclB2ii/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Доброе утро, малыши и старые дети!??? Чудесная идея - герои детей многих поколений ведут новую передачу! Хрюша @Hrusha_klass с ведущим @Zorkin великолепны! Скоро на канале "Карусель" в 7:00 "С добрым утром, малыши!"??????#вместесхрюшей</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Ekaterina SKULKINA (@eskulkina) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-02T09:03:36+00:00">Лис 2, 2016 о 2:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Ляйсан Утяшева отметила, что общение с Хрюшей дало ей возможность вновь окунуться в мир детства. «Я снова маленькая! Мечта маленькой Лясеньки сбылась. Мечтала потискать Хрюшу@hrusha_klass, обнять и расцеловать!» — подписала фрагмент видео в своем микроблоге гимнастка, сопроводив его хештегами #мнеснова4года #обратновдетство.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BL_C31RAWBt/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я снова маленькая! Мечта маленькой Лясеньки сбылась ☺️Мечтала потискать Хрюшу @hrusha_klass, обнять и расцеловать! ❤️❤️❤️#мнеснова4года #обратновдетство</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-25T11:58:50+00:00">Жов 25, 2016 о 4:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>