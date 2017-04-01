В воскресенье в Беларуси ожидается до 23 градусов тепла

По юго-западу Беларуси 2 апреля ожидается до 23 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах по северо-востоку, а днем по северу республики прогнозируются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы.