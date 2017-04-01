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13:58 (мск), источник: Ежедневник.by

В воскресенье в Беларуси ожидается до 23 градусов тепла

Такая, по-настоящему летняя температура, ожидается в юго-западных районах Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

По юго-западу Беларуси 2 апреля ожидается до 23 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах по северо-востоку, а днем по северу республики прогнозируются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы.

На остальной территории преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный 5−10 м/с, ночью по северо-востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов тепла. Днем будет 15−21 градус, в юго-западных районах до 23 градусов тепла.

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