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15:54 (мск), источник: Sputnik.md

Социолог: каждый шестой дом в Молдове пустует

Согласно переписи населения от 2014 года, результаты которой были представлены в пятницу, в Молдове не заселено 15 процентов жилищ. По мнению руководителя Ассоциации социологов и демографов Виктора Мокану, это указывает на то, что с карты Молдовы исчезли целые населенные пункты.

Источник: Sputnik.md

По сообщению главы Национального бюро статистики Виталия Валкова, население Молдовы сократилось до 2 миллионов 998 тысяч 235 человек, хотя опрос был проведен среди 2 миллионов 804 тысяч 100 человек. При этом, не смогли провести исследование у 41 процента жителей Кишинева.

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Комментируя результаты переписи, собеседник радиостудии Sputnik Молдова Виктор Мокану обратил внимание на цифру, указывающую на заселенность жилищ.

«85% жилищ занято. Выходит, что 15% квартир пустует — это в среднем по республике. В Бельцах и Кишиневе сложно найти пустующие квартиры, хотя они есть: люди купили квартиры и живут за рубежом. Но в селах, особенно на севере Молдовы, там практически каждый четвертый-пятый дом пустует, там практически никто не живет», — отметил социолог.

По мнению Виктора Мокану, это указывает на тотальную депопуляцию Молдовы.

«Это говорит о том, что многие населенные пункты, а в особенности в сельской местности, исчезнут с карты Республики Молдова», — резюмировал эксперт.

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