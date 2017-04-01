МИД в День смеха предложил «услуги российских хакеров»
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МИД России разместил шутливый «автоответчик для российских дипмиссий» в своем аккаунте в Facebook.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МИД России разместил шутливый «автоответчик для российских дипмиссий» в своем аккаунте в Facebook.
На записи, пародирующей звучащий при звонке в посольства России за границей автоответчик, предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы «заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам», «воспользоваться услугами русских хакеров».
«По вопросам вмешательства в выборы нажмите “три” и ждите начала избирательной компании», — говорится в «новом автоответчике дипмиссий».
«Обращаем Ваше внимание, в целях повышения качества услуг, все разговоры записываются», — отмечается на «автоответчике».
Запись сделана на русском и английском языках.
Рад за них.
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