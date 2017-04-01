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13:58 (мск), источник: РИА Новости

МИД в День смеха предложил «услуги российских хакеров»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МИД России разместил шутливый «автоответчик для российских дипмиссий» в своем аккаунте в Facebook.

Источник: РИА Новости

На записи, пародирующей звучащий при звонке в посольства России за границей автоответчик, предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы «заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам», «воспользоваться услугами русских хакеров».

«По вопросам вмешательства в выборы нажмите “три” и ждите начала избирательной компании», — говорится в «новом автоответчике дипмиссий».

«Обращаем Ваше внимание, в целях повышения качества услуг, все разговоры записываются», — отмечается на «автоответчике».

Запись сделана на русском и английском языках.

Комментарии
6
Иван Петров
С чувством юмора у нашего МИДа всё полном порядке.
Рад за них.
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Аристарх Лохов
"Васильевой вернули 325 млн рублей и квартиру в центре Москвы"
Как и обещал Путин: не надо борьбы с коррупцией, а то будет "арабская весна"
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Андрей Булгаков
предложите доллар за 25 рублей.
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