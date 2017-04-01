Ученые выяснили, кто сильнее страдает от простуды

Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Health Psychology, одиночество влияет именно на субъективное восприятие пациентом своего заболевания, а не на объективные медицинские показатели.

Группа исследователей из США отобрала 159 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Добровольцев заразили риновирусом, вызывающим простудное заболевание, и поместили в карантин на пять дней в отеле. Все это время ученые наблюдали за их физическим и психологическим состоянием.

В результате ученые обнаружили, что вероятность заболеть не зависит от того, испытывает человек одиночество или нет.