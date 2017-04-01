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13:07 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, кто сильнее страдает от простуды

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что одинокие люди в большей степени страдают от простуды, чем те, кто активно общается, пишет The Guardian.

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Health Psychology, одиночество влияет именно на субъективное восприятие пациентом своего заболевания, а не на объективные медицинские показатели.

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Группа исследователей из США отобрала 159 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Добровольцев заразили риновирусом, вызывающим простудное заболевание, и поместили в карантин на пять дней в отеле. Все это время ученые наблюдали за их физическим и психологическим состоянием.

В результате ученые обнаружили, что вероятность заболеть не зависит от того, испытывает человек одиночество или нет.

Однако люди, чувствующие себя покинутыми, заявляли о более сильно выраженных симптомах заболевания, чем те, кто не испытывал недостатка в общении

Таким образом, врачам стоит обращать внимание в том числе и на психологическое состояние пациента при простуде, отмечает один из авторов исследования, Анги ЛеРой.

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