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13:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Из столицы Башкирии выдворили 29 иностранных граждан

УФА, 1 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Из столицы Башкирии выдворили 29 иностранных граждан. Нелегальные мигранты были высланы по решению районных судов за пределы Российской Федерации, пояснили в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: РИА "Новости"

Всего за время проведения операции сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с отделами полиции Управления МВД России по городу Уфе проведено более 800 проверок на объектах осуществления трудовой деятельности и в местах проживания иностранных граждан.

«За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства пять работодателей привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенного штрафа составила 125 тысяч рублей», — рассказал начальник Отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Уфе подполковник полиции Рустем Ахметзянов.

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