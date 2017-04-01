Из столицы Башкирии выдворили 29 иностранных граждан

Всего за время проведения операции сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с отделами полиции Управления МВД России по городу Уфе проведено более 800 проверок на объектах осуществления трудовой деятельности и в местах проживания иностранных граждан.

«За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства пять работодателей привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенного штрафа составила 125 тысяч рублей», — рассказал начальник Отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Уфе подполковник полиции Рустем Ахметзянов.