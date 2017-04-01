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13:25 (мск), источник: ТАСС

В центре Москвы в апреле ограничат движение в связи с репетициями парада 9 мая

Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в центре Москвы в апреле будет ограничено в дни проведения репетиций парада 9 мая. Расписание ограничения движение сообщило Главное управление МВД по Москве.

«В связи с тренировочными учениями, связанными с проведением военного парада на Красной площади 9 мая 2017 года, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 апреля с 07:00 до 09:30 и 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 29 апреля с 06:00 до 07:00 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком», — информирует главк.

Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

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