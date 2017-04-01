Новосибирцев оскорбило сравнение их города с «колхозом»

На заседании правительства республики Виктор Зимин произнес следующую фразу: «Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры: мы выше стоим и по качеству машин и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше».

Цитату из выступления главы республики опубликовало информационное агентство «Хакасия», а рассказали о нем многие новосибирские СМИ.