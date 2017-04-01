Новосибирцев оскорбило сравнение их города с «колхозом»
НОВОСИБИРСК, 1 апреля, РИА ФедералПресс. В Новосибирске вызвало немалый резонанс заявление главы республики Хакасия Виктора Зимина, публично назвавшего город «колхозом» и «деревней».
НОВОСИБИРСК, 1 апреля, РИА ФедералПресс. В Новосибирске вызвало немалый резонанс заявление главы республики Хакасия Виктора Зимина, публично назвавшего город «колхозом» и «деревней».
На заседании правительства республики Виктор Зимин произнес следующую фразу: «Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры: мы выше стоим и по качеству машин и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше».
Цитату из выступления главы республики опубликовало информационное агентство «Хакасия», а рассказали о нем многие новосибирские СМИ.
Новосибирцы активно обсуждают заявление Виктора Зимина в социальных сетях, недоумевая, с чего вдруг глава республики, не имеющей с Новосибирской областью общих границ, в подобных выражениях отозвался о Новосибирске. Многие упражняются в остроумии по адресу Абакана, заочно отвечая главе Хакасии.
А заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов посчитал, что речь идет о хамстве, «которое недопустимо от чиновника столь высокого уровня».