Крокодил в мешке
Как разыгрывали друг друга москвичи на День смеха в разные эпохи.
Как разыгрывали друг друга москвичи на День смеха в разные эпохи.
Первого апреля принято шутить и устраивать веселые розыгрыши. МОСЛЕНТА вспоминает, когда в городе прошел первый День смеха и как забавлялись в разные годы его жители — известные и не очень.
На улице Веселой
Москва разнолика — то спокойная, то задумчивая, чаще деловая, суетливая, но всегда, и не только в День смеха, Москва улыбалась, балагурила и шутила. Подтверждение тому — московская топонимика. Улица Веселая — слышишь и сразу улучшается настроение! Пруд Ключики навевает нежность, а проезд Соломенной Сторожки — сельское умиротворение.
А что такое Бабьегородские переулки — их в Москве целых три? Резонно предположить, что это место, где много женщин. А значит гомон, смех и танцы с песнями. Есть в Москве и другие улицы с затейливыми названиями — Золотая, Игральная. Звучат как надежда, вдруг повезет и
Казалось бы, невероятно, но москвичи поверили рекламе и в назначенное время хлынули в театр.
Когда зрители устроилась на своих местах, предвкушая чудо, распахнулся занавес, и они увидели огромное полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!». На этом «представление» закончилось. Кого было больше — смеющихся над шуткой или возмущенных да разгневанных, история умалчивает….
Забавы Михаила Хлудова
Московский бытописатель начала ХХ века Владимир Гиляровский рассказывал, что журнал «Развлечение» целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала центральную фигуру пьяного купца, и вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын
Он был силачом и удальцом. Доблестно сражался в
Гостей в своем особняке в Хлудовском (ныне Хомутовском) тупике купец принимал то в кавказском костюме, то в бухарском, то нарядившись римским гладиатором. Порой превращался в негра, вымазав лицо и тело черной краской.
Внесли огромный ящик сажени две длины, рабочие сорвали покрышку. Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними. Отбили крышку, перевернули его дном кверху и подняли. Из ящика вывалился… огромный крокодил
Все ахнули и отпрянули, верная тигрица зарычала. И только хозяин дома раскатисто смеялся.
«Похороны русалки» и «шансонетка с гарниром»
Но чудачества Хлудова меркнут по сравнению с выходками других его
В фаворе была и другая ресторанная забава под мрачным названием «похороны русалки».
Другое развлечение именовалось «шансонетка с гарниром». Суть его в том, что официанты вносили в зал громадный поднос, на котором среди цветов и закусок возлежала на салфетках обнаженная женщина. Ее водружали на стол, после чего начиналась дикая вакханалия. Гремела музыка, купцы и их гости кричали, хохотали, засыпая «шансонетку» банкнотами, попутно выпивая шампанское и закусывая лежавшими подле дамы кушаньями.
Хитрый булочник
Вспомним еще одного колоритного москвича — булочника Ивана Филиппова. Его магазин на Тверской улице трещал от наплыва посетителей. Горячие, с пылу, с жару калачи, булки и пирожки вмиг расхватывали люди разных званий и сословий. Потчевал Иван Максимович самого государя и многих знатных господ Белокаменной. Даже своенравный московский
Когда привезли насмерть перепуганного Ивана Максимовича,
Выйдя от
«Разбитое заркало» и «коварный кошелек»
Вернемся к первому апреля. В этот день москвичи — речь идет о давних временах — старались подшутить над своими знакомыми и близкими. О том, как они забавлялись, пишут в книге «Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта» современные исследователи города Владимир Руга и Андрей Кокарев.
Разыгрывали москвичи друг друга, надо сказать, не слишком затейливо. Например, угощали конфетами с горькой или «зубодробительной», состоящей из брусочков дерева, начинкой. Или покупали в лавке под названием «Заграничные новости. Фокусы и шутки» на Большой Дмитровке «чихательный» и «чесательный» порошки.
Испортить настроение — временно, разумеется — мог и набор «разбитое зеркало». Достаточно было мыльным карандашом нанести на трюмо линии, имитирующие трещины, создавалась полная иллюзия расколовшегося стекла.
В моде была и другая забава — «коварный кошелек». Эту вещицу оставляли на столе в пустой комнате в расчете, что
Не оставалась в стороне от первоапрельских розыгрышей и пресса. Газеты писали об аэроплане, приземлившимся на Театральной площади, о сигналах, принятых с Марса, об исчезновении с небосклона кометы Галлея. По этому поводу был сочинен стишок:
«Вблизи Чугунного моста / Городовой зевал уныло / И видел с своего поста,/ Куда направилось светило…/ Оно блеснуло вдалеке, / Среди таинственного гула, / Мелькнуло вниз, к
Шутка художника Репина
Но шутили в Москве не только первого апреля. Чтобы посмеяться, порой достаточно было побродить вдоль торговых рядов в Охотном ряду и поглазеть на вывески. Некоторые из них привел в книге «Меткое московское слово» Евгений Иванов.
На Сухаревском рынке традиционно шла оживленная торговля старыми книгами. Тамошние продавцы были поразительно остры на язык. Вот несколько образцов их устного творчества:
«Почему же не полное собрание сочинений? Тут лишнего даже много!»; «Я вам не возражаю, а нахожу несоответствие в вашем книжном понимании…»; «Крыса у меня Грибоедова обожрала… Ах, нечисть какая, капкан, што ли, купить? У Гоголя корешок тоже спробовала, да, видно, не показалось стерве!»; «Уважение в нем пока что к книге, а любви пламенной и нет. Старый любитель зубами книгу с полки срывает!».
Забавный случай из жизни Сухаревки описал Гиляровский: «К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью: «И. Репин»; на ней ярлык: десять рублей. — Вот вам десять рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему.
Приносит дама к знакомым картину и показывает ее И. Е. Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины:
Это не Репин. И. Репин
Эта картина снова попала на Сухаревку. А благодаря репинскому автографу продать ее удалось уже за весьма солидную по тем временам сумму — сто рублей".
Мамонт в зоопарке
В Советском Союзе день смеха поначалу не отмечали. Да и опасно было — пошутишь над
Вот что рассказал корреспонденту журнала «Советский Союз» в апреле 1953 года директор московского гастронома № 1:
«Особенно повысился спрос на продукты высших сортов и деликатесных изделий. Ежедневно мы продаем теперь на несколько тонн больше высокосортных хлебобулочных и мясных изделий. Продажа ветчины по сравнению с мартом увеличилась вдвое, животного масла — в полтора раза. Деликатесных сортов рыбных изделий — балыков, семги, лососины, зернистой икры — продано вдвое, а различных вин — втрое больше, чем за то же время до снижения цен…».
Со снижением цен давно покончили. Они, цены, уже много лет только повышаются. Но народ все равно находит поводы для смеха. От самого простого: «У вас вся спина белая». До более затейливых: «В московском зоопарке появился живой мамонтенок». Наверняка сегодня вы приготовили для своих друзей и близких
Валерий Бурт