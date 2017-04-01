Новый часовой пересадочный билет начали внедрять в Челябинске

Работы по внедрению единого пересадочного билета на базе транспортной карты начались в Челябинске, сам процесс разделен на несколько этапов, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Стоимость поездки по часовому тарифу составит 20 рублей. Воспользоваться новшеством пассажиры смогут ориентировочно уже 10 апреля. Единый пересадочный билет (проездной на 60 минут) разработан на базе существующей транспортной карты. Новый тариф карты даст возможность совершать бесплатную пересадку в течение 60 минут после оплаты проезда на любой вид муниципального транспорта. При этом пассажиру нужно обязательно предупредить кондуктора или водителя при оплате проезда, что он хочет воспользоваться этой услугой.

Сейчас на предприятиях муниципального транспорта завершается замена терминалов старого поколения на более современные, параллельно ведется и их настройка. С понедельника 3 апреля для кондукторов и водителей начнут инструктировать, как правильно проводить оплату по новому виду проездного билета.

В управлении транспорта Челябинска отмечают, что ведется работа с частными перевозчиками, чтобы обладатели транспортной карты смогли совершать платную пересадку на маршрутные такси. Однако конкретные сроки и номера маршрутов пока не называются.

Напомним, официальная презентация нового проездного билета должна состояться 6 апреля.