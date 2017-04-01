Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
90-летний британец сменил пол
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
9В тени стены
14:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

Новый часовой пересадочный билет начали внедрять в Челябинске

Новшества пока недоступны для пассажиров.

Работы по внедрению единого пересадочного билета на базе транспортной карты начались в Челябинске, сам процесс разделен на несколько этапов, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Стоимость поездки по часовому тарифу составит 20 рублей. Воспользоваться новшеством пассажиры смогут ориентировочно уже 10 апреля. Единый пересадочный билет (проездной на 60 минут) разработан на базе существующей транспортной карты. Новый тариф карты даст возможность совершать бесплатную пересадку в течение 60 минут после оплаты проезда на любой вид муниципального транспорта. При этом пассажиру нужно обязательно предупредить кондуктора или водителя при оплате проезда, что он хочет воспользоваться этой услугой.

Сейчас на предприятиях муниципального транспорта завершается замена терминалов старого поколения на более современные, параллельно ведется и их настройка. С понедельника 3 апреля для кондукторов и водителей начнут инструктировать, как правильно проводить оплату по новому виду проездного билета.

В управлении транспорта Челябинска отмечают, что ведется работа с частными перевозчиками, чтобы обладатели транспортной карты смогли совершать платную пересадку на маршрутные такси. Однако конкретные сроки и номера маршрутов пока не называются.

Напомним, официальная презентация нового проездного билета должна состояться 6 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Теряем историю? Уникальные древности Югры - в забвении
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
МИД РФ в День смеха предложил «услуги российских хакеров»
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
В России увеличились страховые и социальные пенсии
Трамп покинул церемонию объявления указов, забыв их подписать
Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии
В Атлантическом океане пропал южнокорейский сухогруз
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь