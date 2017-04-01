Первый по-настоящему весенний день придет в Волгоград 3 апреля
Порывистый ветер и снег с дождем, судя по всему, уходят из Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на синоптиков Волгоградского ЦГМС.
Порывистый ветер и снег с дождем, судя по всему, уходят из Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на синоптиков Волгоградского ЦГМС.
2 апреля в Волгограде станет теплее. Ночью еще будет −1…−3ºС, а днем воздух прогреется до +9…+11ºС. И это только начало.
3 апреля, в понедельник, станет первым
4 апреля станет совсем хорошо: солнечно и без осадков. Ночью +4…+6ºС, днем +14…+16ºС.