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16:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Первый по-настоящему весенний день придет в Волгоград 3 апреля

Порывистый ветер и снег с дождем, судя по всему, уходят из Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на синоптиков Волгоградского ЦГМС.

2 апреля в Волгограде станет теплее. Ночью еще будет −1…−3ºС, а днем воздух прогреется до +9…+11ºС. И это только начало.

3 апреля, в понедельник, станет первым по-настоящему весенним днем в городе: ночью +2…+4ºС, днем +13…+15ºС.

4 апреля станет совсем хорошо: солнечно и без осадков. Ночью +4…+6ºС, днем +14…+16ºС.

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