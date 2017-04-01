Первый по-настоящему весенний день придет в Волгоград 3 апреля

2 апреля в Волгограде станет теплее. Ночью еще будет −1…−3ºС, а днем воздух прогреется до +9…+11ºС. И это только начало.

3 апреля, в понедельник, станет первым по-настоящему весенним днем в городе: ночью +2…+4ºС, днем +13…+15ºС.

4 апреля станет совсем хорошо: солнечно и без осадков. Ночью +4…+6ºС, днем +14…+16ºС.