В Пермском крае школьники повесили труп совы на окно КДЦ
Жители Кудымкара возмутились поведением подростков.
Жители Кудымкара возмутились поведением подростков.
Жители Кудымкара несколько дней обсуждают неприятное происшествие. Утром 30 марта на окне местного
В комментариях жители Кудымкара сообщили, что труп совы подростки нашли в сугробе. По предположениям пользователей, птица умерла, съев отравленную мышку.
Школьники таскали птицу по городу, а потом подвесили за крылья на решётку окна местного КДЦ.
Жители Кудымкара возмутились поведением подростков и их жестокостью.