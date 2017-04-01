В Пермском крае школьники повесили труп совы на окно КДЦ

Жители Кудымкара несколько дней обсуждают неприятное происшествие. Утром 30 марта на окне местного культурно-делового центра обнаружили распятую сову. Фото с подписью «живодёры» выложили в местную группу в социальных сетях.

В комментариях жители Кудымкара сообщили, что труп совы подростки нашли в сугробе. По предположениям пользователей, птица умерла, съев отравленную мышку.

Школьники таскали птицу по городу, а потом подвесили за крылья на решётку окна местного КДЦ.