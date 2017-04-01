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16:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Южноуральские дальнобойщики протестуют против «Платона»

КУРГАН, 1 апреля, РИА ФедералПресс. Водители большегрузов сегодня днем вышли под Челябинском на акцию протеста против системы «Платон». Как сообщают очевидцы, колонны из более 60 фур расположились на двух стоянках на 15-ом километре объездной дороги Курган — Троицк.

Судя по номерным знакам, большегрузы прибыли из Челябинской и Волгоградской областей, Дагестана, Хакасии, ХМАО, ЯНАО. Дальнобойщики развесили плакаты и флаги, с которыми были на митинге 27 марта на Алом Поле.

Но грузовики, стоящие вдоль трассы, движение не перекрывают. Водителей проезжающих мимо машин, участники акции информируют о бессрочной всероссийской стачке дальнобойщиков. Как мы писали ранее платежная система «Платон» взимает с грузовых авто массой от 12 тонн плату за проезд по федеральным дорогам. Сейчас тариф составляет 1,53 руб. за 1 км пути.

Ожидается, что с 15 апреля этого года сумма увеличится до 1,91 рубля. Изначально планировалось довести его до суммы в 3,06 рубля уже этой весной.

Напомним, что на очередные уступки в правительстве пошли после анонсирования всероссийской стачки. Протестующие требуют полной отмене платы за проезд по федеральным трассам для большегрузов или ее сохранение только для транзитных иностранных перевозчиков, а также упразднения транспортного налога.

По замыслу организаторов из Объединения перевозчиков России (ОПР) масштабная всероссийская стачка должна остановить автомобильные грузоперевозки до тех пор, пока полностью не будет отменена система «Платон».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности продлить льготный период в системе «Платон» накануне подписания соответствующего постановления. В результате текущий тариф был проиндексирован лишь на четверть вместо 50%.

Как считает Медведев, это позволит еще раз протестировать работу системы и даст возможность грузоперевозчикам приспособиться к новым правилам. Пока жители местные жители активно снабжают протестующих едой и водой, сотрудники полиции переписывают данные водителей, которые присоединились к акции. Как сообщили организаторы, акция протеста продлится до 5 апреля и будет прерываться лишь на ночь.

Напомним, что по закону о митингах запрещено проводить акции с 22 до 7 часов утра. Дальнобойщики настаивают на выполнении всех требований, выдвинутых на митинге 27 марта.

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