Оружие нашли на дне озера в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Североказахстанские полицейские и водолазы подняли со дна озера похищенное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Североказахстанские полицейские и водолазы подняли со дна озера похищенное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
За пять дней полицейские области выявили 95 фактов нарушения правил хранения, регистрации и перерегистрации оружия. В восьми случаях оружие было изъято, на владельцев наложен штраф согласно.
Трое из них не известили органы внутренних дел о потере оружия, пятеро — о смене места жительства. У четырёх жителей районов СКО изъяты незарегистрированные охотничьи ружья, а у одного петропавловца — газовый пистолет.
Нарушители привлечены к ответственности по ч.1 ст. 482 КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере 20 МРП.
«В июне прошлого года у жителя села Октябрьское района Магжана Жумабаева были похищены две единицы гладкоствольного оружия. Полицейским удалось установить подозреваемого — им оказался 38-летний житель города Булаево. Выяснилось, что похищенное он спрятал на дне озера. Полицейские обратились за помощью к департаменту по чрезвычайным ситуациям. После того, как около 350 кв.м озера были очищены от снега, водолазы спустились на дно и нашли ружья “ТОЗ-63” 16 калибра и “ИЖ-27” 12 калибра. Подозреваемый находится в следственном изоляторе, ведётся досудебное расследование», — рассказали в
В СКО зарегистрировано более 8 тысяч владельцев оружия. С начала года за административные нарушения, связанные с соблюдением правил хранения и использования оружия, привлечены к ответственности 226 североказахстанцев.