Оружие нашли на дне озера в Северном Казахстане

За пять дней полицейские области выявили 95 фактов нарушения правил хранения, регистрации и перерегистрации оружия. В восьми случаях оружие было изъято, на владельцев наложен штраф согласно.

Трое из них не известили органы внутренних дел о потере оружия, пятеро — о смене места жительства. У четырёх жителей районов СКО изъяты незарегистрированные охотничьи ружья, а у одного петропавловца — газовый пистолет.