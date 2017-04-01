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18:54 (мск), источник: Kazinform

Оружие нашли на дне озера в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Североказахстанские полицейские и водолазы подняли со дна озера похищенное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Источник: Kazinform

За пять дней полицейские области выявили 95 фактов нарушения правил хранения, регистрации и перерегистрации оружия. В восьми случаях оружие было изъято, на владельцев наложен штраф согласно.

Трое из них не известили органы внутренних дел о потере оружия, пятеро — о смене места жительства. У четырёх жителей районов СКО изъяты незарегистрированные охотничьи ружья, а у одного петропавловца — газовый пистолет.

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Нарушители привлечены к ответственности по ч.1 ст. 482 КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере 20 МРП.

«В июне прошлого года у жителя села Октябрьское района Магжана Жумабаева были похищены две единицы гладкоствольного оружия. Полицейским удалось установить подозреваемого — им оказался 38-летний житель города Булаево. Выяснилось, что похищенное он спрятал на дне озера. Полицейские обратились за помощью к департаменту по чрезвычайным ситуациям. После того, как около 350 кв.м озера были очищены от снега, водолазы спустились на дно и нашли ружья “ТОЗ-63” 16 калибра и “ИЖ-27” 12 калибра. Подозреваемый находится в следственном изоляторе, ведётся досудебное расследование», — рассказали в пресс-службе ДВД СКО.

В СКО зарегистрировано более 8 тысяч владельцев оружия. С начала года за административные нарушения, связанные с соблюдением правил хранения и использования оружия, привлечены к ответственности 226 североказахстанцев.

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