«Роскосмос» и NASA приедут в Беларусь

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Международный космический конгресс в этом году пройдет в Беларуси, а среди его делегатов будут представители Роскосмоса, NASA и Японского агентства аэрокосмических исследований, сообщило агентство «Синьхуа».

Конгресс ассоциации участников космических полетов пройдет в сентябре 2018 года, ожидается, что на нем будут присутствовать больше двухсот делегатов, среди которых — космонавты, астронавты, специалисты отрасли.

«К нам приедут порядка 150 космонавтов, представляющих разные регионы — Европу, Азию, Северную Америку», — рассказал заведующий отделом интеллектуальных информационных систем Объединенного института проблем информатики НАН Алексей Белоцерковский.

Первый конгресс прошел в октябре 1985 года во Франции — неподалеку от Парижа собрались 25 космонавтов и астронавтов из 13 стран мира. Заявленной целью было содействие дальнейшему расширению международного сотрудничества в области мирного освоения космического пространства во благо человечества.