Киев отказался верить в возможный бойкот «Евровидения»
В заключительной части конкурса «Евровидение-2017» в Киеве выступят как минимум 42 участника из запланированных 43, считает украинский
В заключительной части конкурса «Евровидение-2017» в Киеве выступят как минимум 42 участника из запланированных 43, считает украинский
Заместитель главы правительства в очередной раз напомнил, что Россию в песенном состязании может представить только не нарушавший украинское законодательство исполнитель.
Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все, что необходимо в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны
В конце марта руководство Европейского вещательного союза — организатора «Евровидения» — направило на имя украинского
Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что в Киеве считают нарушением государственной границы.
Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.