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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев отказался верить в возможный бойкот «Евровидения»

В заключительной части конкурса «Евровидение-2017» в Киеве выступят как минимум 42 участника из запланированных 43, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко. Об этом он сказал в эфире «Украинского радио».

Источник: Reuters

Заместитель главы правительства в очередной раз напомнил, что Россию в песенном состязании может представить только не нарушавший украинское законодательство исполнитель.

Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все, что необходимо в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны
Вячеслав Кириленко
Вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины

Вице-премьер резюмировал, что Киев не намерен нарушать собственное законодательство и нормы международного права ради поездки на «Евровидение» российской певицы Юлии Самойловой, которой закрыт въезд на Украину.

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В конце марта руководство Европейского вещательного союза — организатора «Евровидения» — направило на имя украинского премьер-министра Владимира Гройсмана письмо, в котором выражается недовольство решением не пускать на конкурс Самойлову. В послании говорится, что члены союза крайне негативно оценивают сложившуюся ситуацию, а ряд вещательных компаний Европы (их названия не приводятся) и вовсе намерены бойкотировать музыкальное шоу.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что в Киеве считают нарушением государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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