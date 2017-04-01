Вулкан Ключевской в пятый раз за неделю выбросил столб пепла

Высота выброса составила до 6 км, а с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 233 километра в сторону Камчатского залива, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой до 7 км над уровнем моря. До этого пепловые выброс на Ключевском вулкане произошли во вторник, среду и четверг, их высота составила 6, 7,5 и 7 км над уровнем моря соответственно.

Извержение Ключевского началось 3 апреля прошлого года.