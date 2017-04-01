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16:08 (мск), источник: Интерфакс

Вулкан Ключевской в пятый раз за неделю выбросил столб пепла

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Очередной пепловый выброс зафиксирован на извергающемся камчатском вулкане Ключевской.

Источник: РИА "Новости"

Высота выброса составила до 6 км, а с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 233 километра в сторону Камчатского залива, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано
Главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю

Ранее сообщалось, что в пятницу утром Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой до 7 км над уровнем моря. До этого пепловые выброс на Ключевском вулкане произошли во вторник, среду и четверг, их высота составила 6, 7,5 и 7 км над уровнем моря соответственно.

Извержение Ключевского началось 3 апреля прошлого года.

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