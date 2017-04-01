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16:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Более тысячи байкеров проехали по улицам Краснодара

Бойцы специализированной части экстренного реагирования 12 отряда федеральной противопожарной службы МЧС РФ участвовали в открытии байк-сезона.

В Краснодаре сегодня открыли новый байк-сезон. В мотопробеге, посвященном этому событию, приняли участие и бойцы специализированной части экстренного реагирования 12 отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ведомства.

— Ежегодно мы вливаемся в мотоколонну с байкерами юга России. Мы смело можем назвать их «коллегами», поскольку между нашим подразделением и «Байкерами Юга» заключен договор о сотрудничестве. Они сообщают нам о произошедших по пути их следования ДТП и пожарах, — говорит Сергей Мартынов, начальник СЧЭР.

Но, прежде чем, отправиться в путь, бойцы подразделения МЧС провели с участниками мотопробега инструктаж по технике безопасности.

В нынешнем году количество байкеров, принявших участие в мотопробеге, рекордное — более 1 тысячи человек.

Колонна байкеров проехала по Краснодару от улицы Мачуги до улицы Зиповской. В одном из павильонов выставочного комплекса прошла выставка мототехники. Среди экспонатов разместился и пожарно-спасательный мотоцикл, который представил специалист СЧЭР.

Завершился мотопробег праздничным концертом.

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