Более тысячи байкеров проехали по улицам Краснодара
Бойцы специализированной части экстренного реагирования 12 отряда федеральной противопожарной службы МЧС РФ участвовали в открытии
Бойцы специализированной части экстренного реагирования 12 отряда федеральной противопожарной службы МЧС РФ участвовали в открытии
В Краснодаре сегодня открыли новый
— Ежегодно мы вливаемся в мотоколонну с байкерами юга России. Мы смело можем назвать их «коллегами», поскольку между нашим подразделением и «Байкерами Юга» заключен договор о сотрудничестве. Они сообщают нам о произошедших по пути их следования ДТП и пожарах, — говорит Сергей Мартынов, начальник СЧЭР.
Но, прежде чем, отправиться в путь, бойцы подразделения МЧС провели с участниками мотопробега инструктаж по технике безопасности.
В нынешнем году количество байкеров, принявших участие в мотопробеге, рекордное — более 1 тысячи человек.
Колонна байкеров проехала по Краснодару от улицы Мачуги до улицы Зиповской. В одном из павильонов выставочного комплекса прошла выставка мототехники. Среди экспонатов разместился и
Завершился мотопробег праздничным концертом.