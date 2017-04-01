В Волгограде высадили каштановую аллею

1 апреля в Волгограде в ходе очередного общегородского субботника высадили каштановую аллею — первые 10 саженцев украсили зеленую зону бульвара им. Энгельса.

Как сообщает пресс-служба мэрии, деревца выращены в местном дендрарии и потому хорошо адаптированы к климатическим условиям региона. В самое ближайшее время в парках и скверах самого Красноармейского района города появятся еще порядка 150 единиц новых зеленых насаждений.

— Это уже четвертая акция по благоустройству, прошедшая в Красноармейском районе. Помимо работников коммунальных служб активное участие в них приняли представители почти 50 организаций и предприятий, — рассказал первый заместитель главы администрации района Андрей Аравин. — С начала месячника по благоустройству от мусора и прошлогодней листвы очищено свыше четырех тысяч квадратных метров зеленых территорий, ликвидировано пять свалок, с которых вывезено 80 тонн мусора.

Кроме бульвара Энгельса работы по наведению порядка прошли сегодня и на улице Удмуртской. Здесь было собрано несколько десятков мешков мусора. Работы велись возле социальных учреждений района, а на придомовых территориях к работникам управляющих компаний присоединились сотни жителей многоквартирных домов.

В администрации Волгограда отметили, что всего по итогам первой недели месячника по благоустройству от мусора и листвы очищено более 4,5 тысяч гектаров городских территорий, ликвидировано 17 свалок, с которых вывезено свыше двухсот тонн мусора. Сотрудники коммунальных служб приводят в порядок малые архитектурные формы. Кроме того, в местах отдыха и зеленых зонах появилось порядка 40 новых лавочек и столько же урн. От песка и грунта очищено 166 км лотковой части дорог — это половина от плана. С наступлением устойчивой теплой погоды работы по всем направлениям внешнего благоустройства города будут усилены. В частности, во всех районах областного центра планируется высадить порядка 1,5 тысяч деревьев и 2 тысячи кустарников.