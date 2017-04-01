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18:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Стартовало голосование за челябинскую участницу конкурса «Мисс Россия»

За корону борются 50 девушек.

Челябинцы могут поддержать 19-летнюю студентку ЮУрГУ Анну Хлызову, которая претендует на звание самой красивой девушки России, голосование стартовало на официальном сайте конкурса.

Сейчас по количеству голосов челябинка находится на 12-м месте, уступая соперницам из Екатеринбурга, Сергиева Посада, Вологды и других городов. Всего за корону «Мисс Россия» в 2017 году борются 50 девушек.

Добавим, что «народное» голосование завершится в полдень 15 апреля, его победительница получит специальный приз от организаторов, а 10 участниц с наибольшим количеством голосов попадут в топ-20 в финале конкурса.

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