Стартовало голосование за челябинскую участницу конкурса «Мисс Россия»

Челябинцы могут поддержать 19-летнюю студентку ЮУрГУ Анну Хлызову, которая претендует на звание самой красивой девушки России, голосование стартовало на официальном сайте конкурса.

Сейчас по количеству голосов челябинка находится на 12-м месте, уступая соперницам из Екатеринбурга, Сергиева Посада, Вологды и других городов. Всего за корону «Мисс Россия» в 2017 году борются 50 девушек.