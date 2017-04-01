Стартовало голосование за челябинскую участницу конкурса «Мисс Россия»
За корону борются 50 девушек.
За корону борются 50 девушек.
Челябинцы могут поддержать 19-летнюю студентку ЮУрГУ Анну Хлызову, которая претендует на звание самой красивой девушки России, голосование стартовало на официальном сайте конкурса.
Сейчас по количеству голосов челябинка находится на 12-м месте, уступая соперницам из Екатеринбурга, Сергиева Посада, Вологды и других городов. Всего за корону «Мисс Россия» в 2017 году борются 50 девушек.
Добавим, что «народное» голосование завершится в полдень 15 апреля, его победительница получит специальный приз от организаторов, а 10 участниц с наибольшим количеством голосов попадут в топ-20 в финале конкурса.