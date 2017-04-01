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18:42 (мск), источник: PROUFU.ru

Больше 400 домов затопит в Кировском районе Уфы

В Кировском районе Уфы в зону затопления попадают 440 домов. Об этом на встрече администрации района с жителями сообщил начальник Управления гражданской защиты столичной администрации Расим Абдуллин.

Источник: Proufu.ru

По словам чиновника, в зоне половодья окажутся более 1600 жителей. Большая вода также грозит подтопить 46 предприятий района.

«Исходя из максимальных прогнозируемых уровней рек на 2017 год: река Белая — 850 см, река Уфа — 860 см», — сообщил Расим Абдуллин.

Ежегодно в зону подтопления попадают микрорайоны Кооперативная поляна, Нижегородка, поселок Третья пристань.

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