Больше 400 домов затопит в Кировском районе Уфы
В Кировском районе Уфы в зону затопления попадают 440 домов. Об этом на встрече администрации района с жителями сообщил начальник Управления гражданской защиты столичной администрации Расим Абдуллин.
В Кировском районе Уфы в зону затопления попадают 440 домов. Об этом на встрече администрации района с жителями сообщил начальник Управления гражданской защиты столичной администрации Расим Абдуллин.
По словам чиновника, в зоне половодья окажутся более 1600 жителей. Большая вода также грозит подтопить 46 предприятий района.
«Исходя из максимальных прогнозируемых уровней рек на 2017 год: река Белая — 850 см, река Уфа — 860 см», — сообщил Расим Абдуллин.
Ежегодно в зону подтопления попадают микрорайоны Кооперативная поляна, Нижегородка, поселок Третья пристань.