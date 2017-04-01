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17:16 (мск), источник: БЕЛТА

Браки с россиянами лидируют среди заключаемых семейных союзов белорусов с иностранцами

Так, в Беларуси в 2016 году среди зарегистрированных браков с иностранными гражданами 77,8% составляли браки с гражданами СНГ, более половины из которых (59,2%) — с россиянами.

Источник: Reuters

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Браки с россиянами лидируют среди заключаемых семейных союзов белорусов с иностранцами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

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Так, в Беларуси в 2016 году среди зарегистрированных браков с иностранными гражданами 77,8% составляли браки с гражданами СНГ, более половины из которых (59,2%) — с россиянами.

Как отметили в Белстате, Российская Федерация — государство, с которым у Республики Беларусь исторически сложился наибольший миграционный оборот. В 2016 году в нашу страну на постоянное место жительства из России прибыло 6611 человек, что составляет 31,4% от общего числа прибывших из-за границы. Выбыло в Россию 5912 человек (45,1% от общего числа выбывших за границу).

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году президентами России и Беларуси в Москве был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси», положивший начало созданию Союзного государства.

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