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18:39 (мск), источник: Новый Калининград

Феоктистов о выдвинутых обвинениях: мы будем биться до конца

Организатор «K!nRock» Андрей Феоктистов прокомментировал выдвинутые против него обвинения в мошенничестве.

Свою позицию он обозначил на официальной странице Калининградской рок-ассоциации «ВКонтакте».

Напомним, в отношении Феоктистова возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 159.2 УК РФ: «Мошенничество, связанное с получением выплат». По данным полиции, в декабре 2015 года возглавляемая им общественная организация получила на проведение фестиваля деньги в сумме 138 950 рублей. Как установили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД, отчётные документы, предоставленные в марте 2016 года в качестве подтверждения реализации проекта, являются фиктивными.

Между тем, Феоктистов утверждает, что обвинения беспочвенны. По его словам, проблема возникла из-за того, что в целях экономии фестиваль проводился на площадке, где на тот момент происходила смена арендатора. «Рассматривались несколько вариантов проведения юбилейного вечера. В том числе Кури Бамбук, Пыль Винила, но выбран был ресторан “Океан”, который на тот момент менял арендатора и был де-юре закрыт, что давало нам шикарную возможность воспользоваться всей его инфраструктурой и аппаратурой без лишних хлопот», — поясняет он.

При этом, по утверждению Феоктистова, «заведующая (арендатор) которая в то время там рулила, позже “прославилась” целым рядом неблаговидных поступков». И когда правоохранительные органы начали проверку деталей организации фестиваля «со слов дознователя, она не подтверила, что мы проводили это мероприятие в ресторане, который на тот момент она арендовала».

«За тридцать лет существования рок-клуб единственный раз от государства получил какую-то копейку, чтобы провести свой юбилейный вечер, и к чему это привело? Пришли проверяльщики, каждую квитанцию под микроскопом изучили и решили, что председателя рок-клуба, коим являлся ваш покорный слуга, надо объявить мошенником и заработать себе вымпел отчаянно заслуженных борцов с коррупцией», — негодует Феоктистов и подчеркивает, что все это «попахивает заказухой».

Как бы там ни было, «мы будем биться за наше дело, за наш фестиваль, за нашу честь и свободу и за право заниматься честной и живой музыкой до конца», — заключает Феоктистов.

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