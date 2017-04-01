Феоктистов о выдвинутых обвинениях: мы будем биться до конца
Организатор «K!nRock» Андрей Феоктистов прокомментировал выдвинутые против него обвинения в мошенничестве.
Организатор «K!nRock» Андрей Феоктистов прокомментировал выдвинутые против него обвинения в мошенничестве.
Свою позицию он обозначил на официальной странице Калининградской
Напомним, в отношении Феоктистова возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 159.2 УК РФ: «Мошенничество, связанное с получением выплат». По данным полиции, в декабре 2015 года возглавляемая им общественная организация получила на проведение фестиваля деньги в сумме 138 950 рублей. Как установили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД, отчётные документы, предоставленные в марте 2016 года в качестве подтверждения реализации проекта, являются фиктивными.
Между тем, Феоктистов утверждает, что обвинения беспочвенны. По его словам, проблема возникла
При этом, по утверждению Феоктистова, «заведующая (арендатор) которая в то время там рулила, позже “прославилась” целым рядом неблаговидных поступков». И когда правоохранительные органы начали проверку деталей организации фестиваля «со слов дознователя, она не подтверила, что мы проводили это мероприятие в ресторане, который на тот момент она арендовала».
«За тридцать лет существования
Как бы там ни было, «мы будем биться за наше дело, за наш фестиваль, за нашу честь и свободу и за право заниматься честной и живой музыкой до конца», — заключает Феоктистов.