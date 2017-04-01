Весной более 1200 жителей Калининградской области отправятся на службу в армию

Более 1200 местных жителей отправятся в армию во время весенней призывной кампании. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ЗВО по БФ.

Призывная кампания продлится до 15 июля. В ближайшее время молодые люди начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего распределения в соединения и части Балтийского флота.

Во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления работают 22 призывные комиссии и девять отделов военного комиссариата, которые обслуживают муниципалитеты. В рамках кампании на службу призовут более 1200 человек. Большинство из них отправятся на корабли и в береговые части Балтфлота. Традиционно 15 местных жителей поедут в президентский полк.

Кроме того, для прохождения службы на Балтийском флоте планируется направить порядка четырёх тысяч новобранцев из других регионов России. Помимо призывников, соединения БФ пополнят около двух тысяч младших специалистов, которые окончили учебные части Минобороны РФ.