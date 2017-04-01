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17:50 (мск), источник: Ictv.ua

В Украину придет лето

В ближайшие сутки, 2 апреля, погоду в Украине будет определять сухая и тёплая воздушная масса, ожидается погода без осадков.

Температура воздуха ночью 3−8° тепла, в восточной части около 0°; днём 18−23°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 12−17°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с., сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве — без осадков; температура воздуха ночью 5−7° тепла, днём 20−22°.

3 апреля — без осадков, лишь в дневное время в западных и северных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный и юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2−9° тепла, днём 17−22°.

В Киеве — ночью без осадков, днём местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 7−9° тепла, днём 20−22°.

К слову, если верить приметам на праздник Теплого Алексея, то можем ожидать урожайный год.

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