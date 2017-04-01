Омские спасатели рассказали, как спасти от паводка частный сектор

Разумеется, необходимо регулярно проводить расчистку стоков, чтобы обеспечить беспрепятственное движение талой воды. Это поможет уберечь участок, дом, надворные постройки от сырости и избежать связанных с этим проблем.

При подтоплении территорий важна прочистка сточных каналов, ведь их засорение почти всегда приводит к подтоплению талыми водами отдельных домов, частных подворий, низменных участков местности.

От талых вод, как правило, страдает имущество граждан, чьи дома построены в низинах, вблизи водоемов. При опасности подтопления в доме необходимо приподнять мебель, а во дворе следует закрепить все предметы, способные уплыть.

В период половодья ежедневно утром нужно проводить осмотр состояния сточных канав и желобов, а также своевременно их очищать.

При поступлении талой воды в подворье, перекройте направление воды заранее подготовленными мешками с песком. Изучите все ближайшие высокие (не подтопляемые) места. Позаботьтесь о скотине, определите место, куда вы будете выгонять свою живность в том случае, если вода подтопит вашу усадьбу, — рекомендуют спасатели.

Еще одно важнейшее указание для жителей частного сектора — в период паводка необходимо иметь внушительный запас питьевой воды.