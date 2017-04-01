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18:04 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Люблинско-Дмитровскую ветку метро продлят до платформы Лианозово

При этом до конца года планируется достроить «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В течение трёх лет Люблинско-Дмитровскую линию метро собираются продлить до железнодорожной платформы Лианозово. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Сегодня идут работы по строительству участка этой линии метро до станции “Селигерская”, однако уже сейчас мы разрабатываем градостроительную документацию для её продления ещё на две станции
Марат Хуснуллин
Заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству
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Он отметил, что после «Селигерской» планируется построить ещё две станции и конечная будет расположена рядом с платформой Лианозово Савёловского направления Московского железной дороги. Первый участок до «Селигерской» достроят до конца этого года.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» помогут москвичам добираться до пункта назначения на 20 минут быстрее, чем сейчас. Запуск новых станций обеспечит транспортом жителей Западного и Восточного Дегунина, Бутырского, Тимирязевского и Бескудниковского районов, а это около 450 тысяч человек. Кроме того, снизится уровень загрузки Дмитровского шоссе, Огородного проезда, улицы Милашенкова и ряда районных проездов.

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