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18:36 (мск), источник: Newtimes.kz

За первоапрельскую шутку с полицейскими жительнице ЗКО грозит тюремный срок

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее мужа удерживают в заложниках в поезде, передает региональный портал «Мой Город».

Источник: Newtimes.kz

Как рассказали в группе по взаимодействию со СМИ областного оперативного штаба, сегодня, 1 апреля, в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что ее мужа удерживают в заложниках в поезде. Через некоторое время женщина снова позвонила на номер 102 и призналась, что решила пошутить и сведения о заложнике не соответствует действительности.

«В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия», — сообщили в оперативном штабе.

Личность женщины установлена. Шутницей оказалась 30-летняя жительница ЗКО. В отношении нее начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Стоит отметить, что шутнице по данной статье грозит до 6 лет лишения свободы.

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