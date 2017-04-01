Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Нужно ли ругать чужих детей?
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
14События недели в фотографиях
9Индуистский Новый год
18:26 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградским врачам платят по тысяче рублей за выявление рака на первой стадии

Такую систему мотивации уже ввели в действие.

Врачей Калининградской области премируют за выявление онкологических заболеваний у пациентов на первой стадии. Об этом сообщает «Балтик Плюс» со ссылкой на врио вице-премьера правительства по соцвопросам Илью Баринова.

По словам чиновника, такую систему мотивации ввели в качестве дополнительного премирования терапевтов за выявление онкобольных на первой стадии.

В Гусеве в январе три специалиста выявили шесть человек с онкологией на первой стадии. И им за это заплатили по одной тысяче рублей за каждый случай. В Багратионовске такая же система. Это вот то, что я точно знаю. Я думаю, что и в других больницах есть то же самое. Если главврач решил, что при выявлении онкологии надо премировать, он это делает, — рассказал Баринов.

Он также отметил, что премии могут выплачивать как сразу после обнаружения болезни, так и по итогам квартала или года.

Такая практика широко используется в медучреждениях, когда дело касается абортов. Как заявил Баринов, практически во всех муниципалитетах при отказе женщины от операции во время консультации также выплачивают премию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В 2017 году в Калининграде уберут все шумовые полосы
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
МИД РФ в День смеха предложил «услуги российских хакеров»
Киев отказался верить в возможный бойкот «Евровидения»
Парламенту Венесуэлы вернули прежние полномочия
СМИ сообщили о смерти «второго человека» в ИГИЛ
Австралия ужесточит проверки авиапассажиров с Ближнего Востока
СК опроверг сообщения о возвращении Евгении Васильевой имущества
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Как накопить на новый «Мерседес» при зарплате 40 тысяч рублей Никак
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь