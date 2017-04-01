Калининградским врачам платят по тысяче рублей за выявление рака на первой стадии

Врачей Калининградской области премируют за выявление онкологических заболеваний у пациентов на первой стадии. Об этом сообщает «Балтик Плюс» со ссылкой на врио вице-премьера правительства по соцвопросам Илью Баринова.

По словам чиновника, такую систему мотивации ввели в качестве дополнительного премирования терапевтов за выявление онкобольных на первой стадии.

В Гусеве в январе три специалиста выявили шесть человек с онкологией на первой стадии. И им за это заплатили по одной тысяче рублей за каждый случай. В Багратионовске такая же система. Это вот то, что я точно знаю. Я думаю, что и в других больницах есть то же самое. Если главврач решил, что при выявлении онкологии надо премировать, он это делает, — рассказал Баринов.

Он также отметил, что премии могут выплачивать как сразу после обнаружения болезни, так и по итогам квартала или года.

Такая практика широко используется в медучреждениях, когда дело касается абортов. Как заявил Баринов, практически во всех муниципалитетах при отказе женщины от операции во время консультации также выплачивают премию.